Modena, Fdi apre alla giunta su urbanistica: 'E' il segnale che chiedevamo'

voto di lunedì in Consiglio comunale a Modena sulla delibera di giunta che ha cancellato il bando per la riqualificazione di aree cittadine pensato dall'ex sindaco Muzzarelli e al quale hanno partecipato 19 realtà locali, ha rappresentato una svolta politica significativa. Per la prima volta l'opposizione di centrodestra (Fdi, Lega e lista civica con l'astensione di Forza Italia) ha votato a favore di un atto dirimente della maggioranza di centrosinistra e lo ha fatto convintamente.Una scelta che alcuni hanno interpretato come una eccessiva concessione all'amministrazione, ma che il capogruppo di Fdi Luca Negrini motiva e rivendica nel merito.'Non abbiamo fatto alcuna fatica a votare un cambio di passo in termini urbanistici, del resto siamo stati i primi a chiederlo anni fa.

Ricordo che nella scorsa consiliatura, attraverso l'attuale vicecapogruppo Elisa Rossini, segnalammo proprio le anomalie del Pug che oggi la giunta Mezzetti rileva. Non solo, avevamo segnalato anche criticità su questo specifico bando che infatti la prima volta andò deserto'.

Davvero su 19 progetti nemmeno uno meritava di essere approvato?

'Dal nostro punto di vista la bocciatura non è su quale progetto procedere e su quale no. L'anomalia della delibera riguarda aspetti tecnici e da questo punto di vista ci sono criticità nella totalità dei casi. Sia a livello di tempistiche, sia di merito, sia di approssimazione anche per la mancata chiarezza del bando'.

In questo modo però non temete vengano eccessivamente penalizzati i privati che hanno presentato progetti di riqualificazione su aree oggettivamente bisognose di intervento?

'No, questo rischio è superato dalla scelta di votare anche una seconda delibera che apre a un percorso partecipato che chiediamo da anni.



Un percorso che coinvolge i quartieri e apre alla città in termini di democrazia. I privati ripresenteranno il progetto e saranno parte attiva del nuovo bando. E' un modo per iniziare un lavoro diverso rispetto al passato, rendendo partecipi le varie anime del Consiglio, il mondo delle imprese e la società civile. Ripeto, è proprio questo cambio di passo che ci ha portato a votare a favore'.

La delibera è stata voluta in primis dall'assessore all'urbanistica Carla Ferrari. Non rischiate forse di rincorrere un approccio eccessivamente giacobino sul tema della svolta green, anche a discapito del mondo produttivo e dell'edilizia?

'Il vero vincolo a un approccio urbanistico di buonsenso non è in questa delibera, ma nella legge regionale che pone un tetto del 3%, peraltro iniquo. Noi dobbiamo lavorare per cambiare quella legge regionale, richiamata in delibera, e speriamo di vincere le Regionali anche per questo. In tema urbanistico il nostro non è un approccio talebano: se esiste un problema abitativo serio non siamo contrari a priori all'uso di suolo'.

Il sindaco Mezzetti con questa delibera si pone in netta contrapposizione con Muzzarelli. Probabilmente il voto favorevole dell'opposizione lo aiuterà in questo braccio di ferro. Non teme che il vostro appoggio possa essere strumentalizzato e che veniate usati come 'stampella' da parte della maggioranza? Magari a vostra insaputa.

'Le dinamiche Pd non ci interessano, a noi interessa fare scelte politiche nell'interesse esclusivo della città. Lo dissi anche in campagna elettorale: non ci interessa un'opposizione col paraocchi, ma vogliamo partecipare e incidere positivamente per il bene di Modena. Se Pd ha maldipancia interni non è un problema nostro. L'importante con questa delibera era marcare una differenza tra passato e presente: non accetteremo più di essere spettatori di scelte che non sappiamo e passano sulle nostre teste'.

Fdi, Lega e civica hanno votato la delibera. Fi con il consigliere Giacobazzi si è astenuta e Katia Parisi ha votato contro. In particolare è dispiaciuto della scelta di Forza Italia di marcare una differenza?

'Io non sono nella posizione di giudicare le scelte degli alleati. Ognuno ha la propria sensibilità e ovviamente rispetto la scelta di Piergiulio'.

Giuseppe Leonelli