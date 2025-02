Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Illuminare annualmente, con le luci del Tricolore, la fontana del Graziosi, in occasione della Giornata del ricordo del 10 febbraio che commemora le vittime delle foibe e l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati. È la richiesta della mozione presentata da Fratelli d’Italia e approvata, con voto unanime, dal Consiglio comunale di Modena nella seduta di ieri.Illustrando il documento, Ferdinando Pulitanò ha specificato che la ricorrenza, riconosciuta ufficialmente nel 2004 dal Parlamento italiano, rappresenta l’occasione per approfondire una tragedia del secondo dopoguerra dimenticata per decenni, che vide migliaia di italiani uccisi dalle milizie titine e il conseguente esodo di 350 mila connazionali dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia.

Il consigliere ha precisato che la commemorazione dell’evento, definito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella 'sciagura nazionale, alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo', deve avere l’obiettivo di rendere doveroso omaggio alle vittime, nell’ambito delle iniziative dedicate alla conservazione della memoria che puntano a privilegiare l’incontro tra cittadini e istituzioni.Il documento, pertanto, chiede di includere nelle manifestazioni già previste dal Comune per il Giorno del Ricordo anche l’illuminazione, con le luci tricolori, della fontana del Graziosi, in largo Garibaldi.Luca Negrini (Fratelli d’Italia) ha sottolineato come il voto unanime del Consiglio 'possa rappresentare un grosso passo in avanti per Modena, scrivendo una bella pagina contro l’odio: davanti a queste vicende la politica deve ragionare sempre sull’esempio verso l’esterno, soprattutto verso le nuove generazioni. Vedere la fontana illuminata può spingere i giovani a chiedersi il perché, approfondendo il tema'.Per il Pd, Gianluca Fanti ha ricostruito il quadro storico della vicenda, sottolineando come da parte di tutte le forze politiche coinvolte ci sia stato 'un comune interesse a non dare troppo risalto alla tragedia e questo spiega perché è stata per lungo tempo dimenticata'. Stefano Manicardi ha sottolineato che 'il Consiglio, riflettendo una sensibilità che appartiene a Modena, ha avuto sempre rispetto delle tragiche morti e della complessa storia del Novecento: apprezzabile quindi l’impegno di portare avanti iniziative che tengano viva l’attenzione su queste vicende'.Nella foto Negrini e Pulitanò