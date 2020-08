Modena: festa nazionale Pd, inaugurazione senza big

E' stato senza dubbio il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli il protagonista dell'inaugurazione della Festa Pd di oggi pomeriggio a Ponte Alto. Il sindaco di Modena ha annunciato infatti il suo 'sì' al referendum per il taglio dei parlamentari (così come fatto da Bonaccini pochi giorni fa) e il suo ovvio sostegno alla campagna elettorale a Vignola dove - a suo dire - si va al voto 'perchè la Lega è scappata'. 'Voterò sì al referendum perchè abbiamo bisogno di una riforma istituzionale vera che valorizzi il federalismo e le autonomie locali - ha detto Muzzarelli -. Voterò sì perchè credo nella responsabilità di una classe dirigente che deve dimostrare di sapere cambiare: lo ha fatto in Europa e deve farlo in Italia'.Ma il dato politico, al di là delle parole di Muzzarelli, è che la Festa nazionale Pd ha inaugurato senza esponenti nazionali Pd, nemmeno in video. Tra i parlamentari presenti infatti solo la modenese Giuditta Pini, affiancata dai consiglieri regionali Costi, Sabattini, Maletti e dal segretario Calvano. Le altre presenze hanno poi certificato la chiave provinciale della Festa con il segretario cittadino Bortolamasi, Verasani, neo presidente di Aimag, l'ex sindaco Pighi e i consiglieri comunali Fasano, Franchini e Venturelli.