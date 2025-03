Modena, giornate di tesseramento PD: da sabato 29 marzo Circoli aperti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Unità”: questo lo slogan delle Giornate di tesseramento che il Partito Democratico di Modena ha organizzato per due fine settimana, quello sabato 29 e domenica 30 marzo e di sabato 5 e domenica 6 aprile in 16 circoli del territorio provinciale, che per l’occasione saranno aperti, per permettere ai cittadini di rinnovare o aderire al PD. Questa sarà dunque l’occasione per avviare in modo capillare la campagna elettorale per le regionali, chiamando il popolo democratico alla mobilitazione.



“Uno sforzo importante – commenta il responsabile tesseramento e 2x100 della federazione provinciale PD Andrea Ghiaroni – dei nostri militanti, che terranno aperti i circoli nei fine settimana per dare modo al popolo del centrosinistra di rispondere alla chiamata. A tutti loro, che rappresentano la spina dorsale del partito, va il nostro più sentito ringraziamento.”



Anche il segretario della federazione modenese Stefano Vaccari commenta l’iniziativa: “Dopo gli ottimi risultati della campagna del 2x1.000 dello scorso anno, e la crescita degli iscritti alla Federazione modenese, anche in questo 2025 vogliamo continuare il trend positivo, mobilitando la nostra base e chiamando a raccolta tutte le cittadine e i cittadini che, contro il Governo che si spellava le mani applaudendo Trump e ora è in imbarazzo a causa dei dazi che, annunciati dal presidente USA, danneggeranno le nostre aziende produttrici di eccellenze, vogliono far sentire la propria voce e contribuire alla crescita del centrosinistra che si oppone a una destra che nulla ha fatto, in nessun campo, per migliorare la situazione degli italiani. È venuto il momento di dire basta, e di progettare insieme il futuro di un Paese diverso.

Per questo invito a venire in una delle sedi del Partito Democratico aperte per rinnovare o aderire: abbiamo bisogno del contributo di tutte e tutti anche per l’imminente fase congressuale, provinciale e regionale, che coinvolgerà tutti i Circoli”.Di seguito l’elenco dei circoli con i relativi orari e giorni di apertura:Castelnuovo RangoneVia Matteotti n°14aperto domenica 6 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00Concordiavia Mazzini n°14aperto domenica 30 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00Gaggio di Castelfranco Emiliavia Chiesa n°37aperto domenica 30 marzo, 6 e 13 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00Modena Cogneto Baggiovaravia Tonini n°22aperto tutte le domeniche mattinaModena Centro Storicovia Elia Rainusso n°144aperto tutte le domeniche fino a Pasqua dalle ore 9.30 alle 12.00Modena S. Lazzaro - Modena Estvia Monta Grappa n°25aperto tutte le domeniche mattinaModena Madonninavia Don Fiorenzi n°155aperto fino a Pasqua tutte le domeniche mattina dalle ore 9.00 alle 12.00Modena Sacca-Crocettaviale Gramsci n°24aperto tutte le domeniche dalle ore 10.30 alle 12.00Modena San Damasopresso Polivalente San Damaso, Stradello Scartazzetta n°53aperto 30 marzo e 7 aprile dalle ore 9.30 alle 12.00Modena Buon Pastorevia Carlo Alberto Dalla Chiesa n°530aperto domenica 30 Marzo e Domenica 6 aprile dalle ore 9.00 alle 12.30Marano sul Panarovia Vignolese n°120aperto domenica 30 marzo e domenica 6 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00Ravarinovia Roma n°116aperto tutte le domeniche dalle ore 9.30 alle 12.00San Felice sul Panarovia Don Minzoni n°8aperto lunedì 7 e domenica 13 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30Savignano sul Panaroviale Gramsci n°2aperto domenica 6 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00Spilambertovia Roma n°3aperto tutte le domeniche dalle ore 9.00 alle 12.00Vignolavia Giordano Bruno n°3aperto tutte le Domeniche dalle ore 10.00 alle 12