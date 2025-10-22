'Modena, giusto provare le Zone Rosse: ma a Reggio i risultati sono stati scarsi'
'Intanto il consigliere Bignardi ha bacchettato la Polizia Locale per il non adeguato livello scolastico'
'Nel frattempo, da un’altra parte, il prefetto Triolo e il sindaco Mezzetti hanno deciso di provare anche a Modena con le zone rosse, un provvedimento, che prevede il divieto di stazionamento ed il conseguente allontanamento dei soggetti segnalati e pericolosi, in via di emanazione da parte del Prefetto Priolo per le zone delle Stazioni ferroviarie, Viale Gramsci e il Parco XXII Aprile.
