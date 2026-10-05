Modena, i bibliotecari in Consiglio: 'Non lasciate spegnere la Delfini'

'Più di venti bibliotecari della Delfini sono entrati oggi pomeriggio nella sala del Consiglio comunale di Modena, durante i lavori dell’assemblea, vestiti interamente di nero. Il nero per lanciare un messaggio alla città e all’Amministrazione: non lasciate spegnere la Delfini. Stabilizzare chi la fa vivere non è un favore ma una scelta di responsabilità verso Modena'.Così Sabrina Torricelli e Mirko Manzini della Cisl Fp Emilia Centrale commentano la protesta, ordinata e senza interruzioni, con la quale i precari della Biblioteca Delfini e i loro colleghi hanno voluto dimostrare che la partita non è chiusa. Una protesta sostenuta da oltre 4.000 firme raccolte tra i cittadini che hanno nel cuore la Delfini e il suo servizio pubblico.'La Delfini non è un appalto da consegnare e dimenticare. È un servizio pubblico fatto di relazioni, conoscenza e competenze. Il Comune ha la forza economica e politica per rivedere scelte discutibili e tendere la mano a chi, quel servizio, lo ha costruito ogni giorno per anni', proseguono i due sindacalisti.Durante l’estate, anche nei giorni delle Feste dell’Unità e del Festivalfilosofia, i banchetti della Cisl Fp hanno raccolto firme a sostegno dei bibliotecari precari e della gestione pubblica.'Quattromila firme dicono una cosa semplice: Modena sta dalla parte di chi lavora, di chi legge, di chi frequenta la biblioteca e non vuole vedere impoverito un presidio culturale della città. Oggi è stato un buon segnale il fatto che in modo bipartisan pressoché tutte le forze politiche in Consiglio abbiano espresso parole di attenzione e rispetto per la Delfini e per i suoi lavoratori'.Intanto, la bibliotecaria precaria che per prima aveva raggiunto i requisiti per la stabilizzazione, non trovando spazio nel Comune di Modena, ha lasciato l’ente e vinto un concorso in Provincia. La dimostrazione che 'quando non si valorizzano le competenze, le competenze se ne vanno'.Ora restano quattro lavoratori precari, tutti prorogati fino a dicembre. Per una di loro la Cisl Fp chiede la stabilizzazione, perché raggiungerà i requisiti entro fine anno. Per gli altri tre serve una proroga che consenta di entrare nel nuovo anno e maturare a loro volta i requisiti. Anche il nuovo decreto Pa apre uno spazio: nei concorsi per personale non dirigenziale banditi entro il 31 dicembre 2027, le amministrazioni possono riservare fino al 20% dei posti, o valorizzare l’esperienza, per chi ha maturato tre anni di servizio flessibile nello stesso profilo presso l’ente.Uno strumento nuovo che può aiutare a rivedere le decisioni e a trattenere professionalità già formate a Modena.Questi lavoratori svolgono attività di reference: orientano gli utenti, li aiutano nelle ricerche, nella scelta dei libri e nell’accesso ai servizi. Ma fanno anche acquisti librari, cura delle collezioni, donazioni, iniziative culturali, comunicazione e social. 'Perderli significa impoverire la Delfini. Ne siamo certi e a quanto pare i Modenesi la pensano come noi', concludono Torricelli e Manzini.