Modena, ieri Paragone era all'Antica Moka ma ha evitato la piazza

C'era anche il leader di Italexit Gianluigi Paragone ieri a Modena. L'ex giornalista e senatore ha partecipato a un pranzo al ristorante Antica Moka con alcuni fedelissimi (tra i quali il coordinatore di Italexit Paolo Dalle Luche) e alcuni medici. Durante il raffinato pasto a base di tortellini in crosta di parmigiano, si è discusso in particolare del nodo-tamponi, sia dal punto di vista tecnico che da quello politico. Come noto, infatti, il Governo sta ipotizzando di eliminare la possibilità di ottenere il Green Pass attraverso un tampone negativo, un progetto duramente contestato da Italexit.Paragone, giunto a Modena intorno alle 14.30 da Milano, dove aveva partecipato al comizio con Kennedy jr, non ha invece preso parte alla manifestazione modenese tenutasi dalle 15 in piazza Tienanmen, ma si è attardato a tavola esibendosi anche al pianoforte (). A quanto pare l'assenza sarebbe motivata dalla presenza sul palco di Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia.Dal canto suo Toscano ha riunito i suoi seguaci la sera in una cena che si è svolta in un contesto molto più 'popolare' al ristorante La Capannina in via Magnaghi per una cena a base di gnocco e tigelle.