Modena, il centro bengalese è senza dubbio una moschea

La pagina Facebook (per ora) è ancora online e testimonia senza ombra di dubbio come il centro culturale di via Spontini a Modena, inaugurato a gennaio, sia stato trasformato dalla comunità bengalese in una vera e propria Moschea. Lo testimoniano i video coi momenti di preghiera (sopra un fotogramma) e lo testimoniano i post con gli appelli ai connazionali a partecipare alle celebrazioni. Il tenore dei post non lascia spazio a equivoci. Ne basti citare uno sulle decine e decine presenti in bacheca: 'Nella nostra amata Moschea di Madena Bangla, la preghiera del Santo Tarabi con Jamaat inizia ogni giorno alle ore 20. L'Imam della preghiera Tarabi della Moschea Madena Bangla Mr. Zubair Amin Sahib. Tutte le lodi siano ad Allah solo. Moschea Madena Bangla, Modena, Italia'.

Una moschea dove certamente si fanno anche attività ludiche e feste, ma prima di tutto una moschea, come la stessa associazione ribadisce con forza.L'assessore e vicesindaco Francesca Maletti nel giorno dell'inaugurazione aveva dato 'consigli' su come aggirare la necessità di approvazioni prefettizie per poter trasformare la sala in luogo di culto (). Evidentemente la comunità bengalese ha accolto i suggerimenti in modo 'allargato' . L'edificio da 114 metri quadrati in zona Musicisti è stato assegnato ai bengalesi di Modena per 1480 euro all'anno più 1650 euro, dovuti come rimborso a forfait, per l'utenza elettrica, idrica e di riscaldamento.