Modena, il Comune si corregge: 'All'Errenord lavori per 2 milioni'

L’intervento sulle facciate dell'R-Nord riguarderà entrambe le torri e avrà un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. La cifra di 900 mila euro comunicata ieri per errore dal Comune era relativa al valore lordo dell’intervento di una sola torre, ma i lavori iniziati riguardano l'intero complesso, pur se diviso in due condomini distinti. La spesa rientrerà nelle agevolazioni del Bonus facciate, con la detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese sostenute, e per una quota vedrà l’applicazione della detrazione d’imposta del 50 per cento come ristrutturazione.I lavori, che vengono realizzati in collaborazione con Hera Servizi Ambientali, quindi, al netto delle detrazioni, saranno a carico delle proprietà pubbliche Comune, CambiaMo e Acer per circa 450 mila euro. Gli interventi riguardano le facciate dal piano secondo al decimo e parte di quelle dei piani terra e primo.