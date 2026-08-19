Modena, il direttore generale Minganti va in aspettativa per due mesi

'Dal prossimo primo settembre, per motivi personali, il direttore generale del Comune di Modena Lorenzo Minganti fruirà di un periodo di aspettativa della durata di due mesi'. Lo rende noto il Comune di Modena in una nota.

'D'intesa con il sindaco Massimo Mezzetti, l'ha comunicato lui stesso agli assessori della Giunta nella seduta odierna, mercoledì 19 agosto, e a tutti i dirigenti dell'Amministrazione. In questo lasso di tempo, sulla base del Regolamento del Comune, il sindaco ha individuato come facente funzioni l'ingegner Maria Sergio, attuale dirigente responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del territorio. Nel suo ruolo Sergio sarà coadiuvata nel coordinamento delle attività con la Giunta dal capo di Gabinetto del sindaco Roberto Solomita'.