Modena, il Pd: 'Manifesti antiabortisti, messaggio lesivo dei diritti'

'Come Partito Democratico esprimiamo forte preoccupazione per l’impatto emotivo e psicologico dei messaggi anti-abortisti contenuti nei manifesti recentemente affissi da parte di un’associazione pro-life'. A parlare sono i consiglieri comunali del Partito Democratico Alberto Bignardi e Fabia Giordano, firmatari dell’interrogazione presentata in consiglio comunale su questo tema.

'Non solo riteniamo che tali messaggi siano fortemente lesivi del rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Legge 194 - hanno proseguito Bignardi e Giordano - ma anche nei confronti della sensibilità di tutte quelle donne e di quelle famiglie che hanno deciso di intraprendere un percorso complicato quale quello dell’interruzione di gravidanza.

Abbiamo quindi presentato un’interrogazione per chiedere, oltre ad un ferma condanna da parte dell’amministrazione comunale - ribadiscono Bignardi e Giordano - quali iniziative essa intenda intraprendere per garantire che lo spazio pubblico della nostra città sia un luogo di rispetto per la sensibilità di tutte le cittadine e i cittadini modenesi'.'La possibilità di vietare l’affissione di manifesti dai contenuti discriminatori nei confronti dei diritti individuali o in grado di generare allarmismo sociale è sancita da una sentenza del TAR, successivamente confermata dal Consiglio di Stato - concludono Bignardi e Giordano - ed è quindi fondamentale che anche il Comune di Modena si doti di strumenti di tipo regolatorio, in grado di contrastare tale pratica in modo efficace, in linea con quanto già fatto da altre amministrazioni locali'.