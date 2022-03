Modena, la Lega chiede di vendere lo stadio Braglia

La Lega Modena ha presentato una mozione in Consiglio Comunale per chiedere all’amministrazione comunale di vendere lo stadio Braglia alla società Modena calcio al fine di ammodernare l’impianto stesso e riqualificare l’intera area.'Siamo contenti che ci sia una proprietà moderna che abbia il desiderio di investire nel Modena calcio, e quindi nella nostra città tutta, per fare crescere questo sport a dei livelli importanti sia nazionali che internazionale - afferma il capogruppo Lega a Modena Alberto Bosi -. I costi di manutenzione dell’impianto sono molto elevati per i cittadini modenesi e tali risorse, se lo stadio fosse ceduto, potrebbero essere impiegate per sostenere le imprese e le famiglie che vertono purtroppo in gravi difficoltà economiche a causa della guerra e della pandemia. Speriamo che il Pd non bocci, come spesso capita in consiglio comunale, a priori la nostra proposta costruttiva e che si apra una seria riflessione ed un proficuo confronto tra l’amministrazione comunale e la società Modena calcio in modo da rilanciare lo sport nella nostra città che è fondamentale per la nostra comunità'.