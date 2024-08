Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La delegazione della Lega ha molto apprezzato l’evidente competenza anche specifica del nuovo Prefetto , non solo per le pregresse esperienze in città complesse, ma anche sui temi specifici della città che ha già ben chiari di cui intende occuparsi con proposte lungimiranti. Questa nomina dimostra un attento interesse governativo per la nostra realtà cittadina e per l’emergenza sicurezza. La Lega Modena ha espresso il massimo supporto e collaborazione con il nuovo Prefetto, per un effettivo cambio di rotta'.