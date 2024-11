'Modena, la luna di miele di Mezzetti sta già finendo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non ci sono elementi precisi né sulle modalità del ritorno ai cassonetti e la scomparsa dei sacchetti a terra, non ci sono informazioni sul se e quanto dovranno pagare i modenesi per questo fa e disfa e quali e quando ci saranno le condizioni per la tariffa puntuale. L’ideologia green e il desiderio di Mezzetti di provare a smarcarsi dal suo predecessore sta creando un danno enorme e per ora senza fine alla città, sia in termini economici che di disagio. L’impressione è che si stia provando a prendere tempo nel tentativo di trattare con Hera la modifica di un contratto blindatissimo che imprudentemente la Giunta Muzzarelli ha firmato e che Hera è pronta a rivedere solo a costo di pesanti concessioni sul fronte economico - chiude Bertoldi -. Le intenzioni di Mezzetti possono anche essere condivise da Lega Modena, ma ad oggi sono vuote proposte, senza che la Commissione dedicata sia riuscita a presentare un vero progetto di fattibilità e di sostenibilità economico-finanziaria. Urge a questo punto una presa di posizione chiara da parte del sindaco. Dica ai cittadini come stanno le cose e se e come intende aggiornare la prospettiva di una svolta entro fine anno. Anche perché, ad oggi, di questa svolta, non c’è nemmeno traccia'.