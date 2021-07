Modena, lasciano 2 consiglieri Pd: ex leader Arcigay alla finestra

Due consiglieri comunali del Pd di Modena hanno deciso improvvisamente di dimettersi: si tratta di un esponente di spicco del mondo cattolico, Alberto Cirelli, e del dottor Ferdinando Tripi. Un passo indietro improvviso ma, almeno per quanto riguarda Tripi, motivato da argomenti di carattere personale.'Oggi ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale - scrive Tripi -. Non per problemi politici ma “solo” per problemi strettamente personali che mi avrebbero impedito di procedere con la serenità e la continuità necessarie. Nessun problema di salute a parte un inizio di calvizie… Passo il testimone a persone competenti e appassionate'.I primi dei non eletti sono Federica Di Padova (237 preferenze) e Giuseppe Longo (230 preferenze). Probabile però che il dottor Longo, nominato nel 2019 direttore del Dipartimento oncoematologico dell'azienda ospedaliera di Modena, rinunci all'incarico. A quel punto ad entrare sarebbe Alberto Bignardi,, (229 preferenze), storico presidente Arcigay Modena e attuale consigliere nazionale Arcigay.Come riporta il suo curriculum, la sua presidenza Arcigay è stata segnata da:- Attivazione del primo gruppo over55anni lgbt italiano- Attivazione del progetto bandi che permette di seguire bandi europei e locali- Organizzazione dei test Hiv in piazza che prevedono l'interazione tra Ausl, policlinico, università e comune oltre ovviamente alle associazioni lgbt- Creazione della rassegna teatrale omosessuale della città (maggio contro l'omofobia)- Attivazione sistematica del gruppo scuola: lotta al bullismo e alla discriminazione.'Terremoto nel Pd modenese: due componenti il Consiglio comunale si dimettono contemporaneamente - scrive il consigliere Lega Bertoldi -. Si tratta di Ferdinando Tripi e Alberto Cirelli. Si tratta di persone che erano in collegamento con la realtà modenese: uno sul versante sanitario, l’altro sul versante delle imprese. Verranno sostituiti, sembra, da persone più fortemente improntate sul versante ideologico e con meno approccio pratico. Penso che si tratterà di un impauperimento delle competenze del Consiglio, ma spero di sbagliarmi... Un saluto ai due consiglieri che ci lasciano con cui ho avuto sempre un rapporto franco e corretto, pur nelle differenze di visione politica'.