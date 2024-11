Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Serve concretezza per cambiare il sistema di potere in Emilia Romagna - ha detto Maurizio Lupi -. Il nostro programma mette al centro sanità, sicurezza, gli aiuti alle famiglie e ai giovani che vanno sostenuti nell'accesso al mondo del lavoro'.'Ogni singolo voto è fondamentale per arrivare al cambiamento che auspichiamo per la nostra Regione - ha affermato Manuela Spaggiari -. Per ottenere questo obiettivo servono persone concrete e competenti e la squadra che mettiamo in campo risponde ad entrambi questi requisiti'.Assente alla conferenza il coordinatore regionale di Noi Moderati Francesco Coppi il quale nei giorni scorsi aveva dichiarato, proprio a La Pressa , la sua volontà di sostenere la candidatura di Antonio Platis.