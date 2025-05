Modena, 'Meloni ammazzati': la leader di Azione condanna l'accaduto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Anche la segretaria provinciale di Azione Stefania Cargioli, insieme al deputato Pd Rando, interviene sulla scritta “Meloni ammazzati” comparsa a Modena, raccogliendo l'appello dell'onorevole Fdi Daniela Dondi.

'Condanniamo con fermezza la scritta apparsa sui muri di Modena contenente un ignobile augurio di morte rivolto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il legittimo dissenso politico e che deve essere respinto con forza da tutte le forze democratiche - afferma Cargioli -. Modena è una città civile, aperta e democratica, che ha sempre fatto del rispetto delle istituzioni e del confronto pacifico il fondamento della propria identità. Episodi come questo offendono non solo chi ne è direttamente destinatario, ma l’intera comunità modenese. Azione ribadisce che il confronto politico deve sempre rimanere nei confini del rispetto e della democrazia. Episodi come questo non solo sono inaccettabili, ma offendono l’intera comunità modenese, che si è sempre distinta per civiltà e senso delle istituzioni'.