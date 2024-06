Modena, Mezzetti attacca ancora: 'Su sanità Governo Meloni è un bluff'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non si mette un soldo, è un’operazione puramente elettorale, una presa in giro nei confronti degli italiani. C’è una campagna elettorale che ci deve preoccupare, è quella condotta in questi ultimi giorni prima delle elezioni dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che da un lato dà il via libera a un provvedimento per la riduzione delle liste di attesa nella sanità pubblica e dall’altro non mette un soldo per finanziarlo, per di più in un quadro di generale riduzione della spesa in questo settore invece fondamentale per la vita delle persone' - afferma Mezzetti.'Lo abbiamo scritto nel nostro programma, la sanità è il diritto dei diritti, senza salute non si è liberi di far nulla.

Per questo affermare di voler ridurre le liste di attesa e aumentare il personale, senza prevedere un euro in più in bilancio, è una chiara presa in giro degli italiani. Il governo della premier Meloni ha portato la spesa sanitaria al di sotto di ogni standard europeo, afferma di aver stanziato 3 miliardi senza precisare che 2 e mezzo sono destinati ai contratti di lavoro del personale e quindi solo 500 milioni andranno effettivamente a sostenere la spesa per le cure delle persone'.



'Tagli alla sanità già compiuti, provvedimenti senza copertura e nuovi tagli già previsti per i bilanci dei Comuni: è questa la stagione che il governo Meloni sta preparando per gli italiani. Il voto europeo peserà molto sulle scelte del Governo e le scelte del governo peseranno moltissimo sulla vita delle nostre città e dei nostri cittadini. Per questo i “provvedimenti elettorali” risultano particolarmente odiosi, perché si gioca con la salute di persone in carne e ossa' - chiude Mezzetti.