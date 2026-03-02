Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Mezzetti non molla: il vicepresidente Hera sarà Tommaso Fabbri

Fabbri era inviso al rettore Cucchiara dopo il duro scontro in campagna elettorale per il rettorato

Firmato dal sindaco Massimo Mezzetti l’atto di designazione dei due componenti da includere nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione di Hera Spa. Si tratta del professor Tommaso Fabbri, indicato dal sindaco per la carica di vicepresidente, e dell’ingegnere Benedetta Brighenti, scelta dall’Assemblea del sindacato fra i soci pubblici modenesi. I due rimarranno in carica per tre esercizi.

Confermato quindi l'intento di Mezzetti di puntare sul professor Fabbri e la decisione di non evitare lo scontro con Unimore. Ricordiamo infatti che Fabbri era inviso al rettore Cucchiara dopo il duro scontro in campagna elettorale per il rettorato.

I profili

Tommaso Fabbri, nato nel 1965, è accademico e studioso di organizzazione aziendale. Professore ordinario all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), nella sua carriera ha guidato il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e oggi è vicedirettore della Scuola di Dottorato E4E. Ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente del Comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi ed è docente alla Bologna Business School. Visiting Professor alla Pennsylvania State University dal 1996, insegna teoria dell’organizzazione, progettazione e comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane nei corsi di laurea triennale e magistrale e nei dottorati di ricerca.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, affianca alla ricerca un’attività di consulenza focalizzata su cambiamento organizzativo, rapporto tra tecnologia e organizzazione, benessere lavorativo e trasformazione digitale.

Nata nel 1982, Benedetta Brighenti è manager in aziende attive nel settore dello sviluppo sostenibile e dell’energia. Si è laureata in Ingegneria Edile/Architettura all’Università di Bologna e dal 2017 è presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess), mentre nel 2021 è stata nominata direttore generale della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael). A questi incarichi si è aggiunta, dal 2024, la vicepresidenza di Fedarene. È inoltre Climate Pact Ambassador in Italia, membro del board italiano del Patto dei Sindaci ed esperta italiana nella Missione dell’Unione europea “Climate-Neutral and Smart Cities”. In precedenza, è stata vicesindaca di Castelnuovo Rangone e presidente di Anci Giovani Emilia-Romagna; fino al 2017 ha ricoperto il ruolo di alternate member presso il Comitato delle Regioni (CoR) di Bruxelles.

