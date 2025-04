Modena, Mezzetti: 'Salari non sono adeguati al costo della vita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'indagine presentata da Cgil, Caaf e Federconsumatori sugli stipendi dei modenesi è una conferma di quello che sottolineo da quando mi sono insediato. Esiste in questa città, e non solo, un progressivo impoverimento dei lavoratori perché i salari non sono adeguati al costo della vita che presenta voci sempre più problematiche come l'affitto di casa. Esiste inoltre una forbice che si allarga sempre di più tra chi ha sempre meno, nonostante lavori, e chi accumula. Ecco perché non bisogna mai focalizzarsi esclusivamente sui dati che focalizzano l’aumento della ricchezza dei modenesi senza analizzare l’andamento delle diverse fasce di reddito e accontentandosi di un mero dato statistico privo di lettura sociale.

Per questo abbiamo voluto dare al bilancio una direzione precisa salvaguardando e ampliando i servizi, creando un'ampia platea di contribuenti esentati dall'addizionale Irpef a fronte di un intervento necessario proprio per non arretrare sul fronte delle politiche pubbliche. Allo stesso tempo stiamo definendo i contenuti del piano casa con cui interveniamo sulla febbre da alloggi e sulla bolla speculativa che esiste in città'. A parlare è il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.'Ringrazio chi ha promosso la ricerca perché continua a mettere alla nostra attenzione analisi di grande utilità come quella dell'insopportabile divario degli stipendi tra uomini e donne, fenomeno che non è solo locale. In questo scenario arriva anche l'irresponsabile avvio della politica dei dazi del presidente Trump che, oltre al caos di queste ore, determinerà pesanti ripercussioni anche in un territorio con spiccata vocazione all'export come il nostro. Il mio è un appello a tutto il sistema territoriale a considerare questi numeri e affrontare assieme quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi, quando si presenterà il conto di queste scelte scellerate sulle quali auspichiamo un atteggiamento responsabile del nostro Governo. Noi, come amministrazione comunale stiamo facendo la nostra parte, a partire dal protocollo condiviso con le parti sociali prima della fine di febbraio. Un documento tutt'altro che formale che ci dà modo di rispondere già positivamente all'opportuno appello dei sindacati confederali sull'attivazione di un tavolo che affronti le questioni della crisi'.