Modena, minori stranieri: Platis chiede chiarezza su San Filippo Neri. Il Pd: 'Deplorevole'

'Ho aspettato di avere il video dell’ultimo consiglio provinciale per denunciare l’atteggiamento del Pd che non vuole mai assumersi responsabilità, scarica sistematicamente su Roma, e quando non sa cosa dire lancia la palla in tribuna gridando allo scandalo - afferma Platis -.Le parole inaccettabili del consigliere provinciale Fabio Poggi del Pd sono state le seguenti: “Mi permetto di rilevare come sia deplorevole legare un fatto così grave non solo all’attività di una organizzazione, indipendente che dipenda dalla provincia oppure meno, ancora di più in corso di indagini, ma ancora di più credo sia deplorevole tentare collegare un omicidio a cv di persone. (…) Collegamenti spiacevoli ed inopportuni”. L’unica cosa deplorevole – conclude Platis - è la politica dello struzzo. Per anni questa sinistra ha finto che il problema immigrazione incontrollata non esistesse e abbiamo assistito al boom di un vero e proprio business legato al traffico di essere umani, spesso minori. Parole forti ma che purtroppo fotografano bene la realtà modenese. Chiedere verifiche su chi accoglie i minori è un dovere morale. Così come la massima trasparenza sulle ingenti risorse pubbliche che vengono erogate a coop, aziende e fondazione'.

L'interrogazione



Nella sua interrogazione Platis aveva chiesto al presidente della Provincia Braglia:

- i cv, e la documentazione degli avvisi\bandi per le assunzioni del personale dedicato alla gestione dei Msna;

- il registro delle attività degli ultimi tre mesi comprensivi delle presenze, dei rapporti numerici e di tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture di questo tipo;

- se, dopo l’omicidio, si è intervenuti modificando le attività o l’organizzazione del servizio;

- il risultato economico dell’attività Msna degli ultimi due anni visto che non presenti sulla sezione Amministrazione Trasparente.