Giacobazzi (Fi): 'Modena, moschea bangladese: Mezzetti difende l'errore'

'La rapida e plurima levata di scudi del Ghota della sinistra modenese sul tema di via Spontini pare un po’ “sospetta” anche ai non addetti ai lavori e lascia intendere che con le nostre interpretazioni ci siamo avvicinati al bersaglio grosso. Perché gli scudi si levano per difendere un valore o nascondere un errore. Ma quando è abbinata ad altro, come cercare di spostare l’attenzione su intolleranza, dare la colpa alla precedente amministrazione o, peggio ancora, si urla al razzismo, fa proprio pensare alla seconda delle due ipotesi'. Così il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi replica al sindaco Mezzetti che ieri aveva difeso il vicesindaco Maletti.

Ricordiamo che la Maletti aveva presenziato alla inaugurazione della moschea dando consigli alla comunità bengalese su come evitare che la sala data dal Comune divenisse luogo di culto esclusivo ().'E, per carità, errare è comprensibile, ma difendere l’errore non va bene. Perché di solito chi ha ragione spiega e non attacca, ma la sinistra invece di una spiegazione ci ha dato un bell'esempio della teoria del 'Cavallo morto', che riflette come alcune persone o istituzioni affrontino problemi evidenti che sono impossibili da risolvere, ma invece di accettare la realtà, si aggrappano a giustificarli - continua Giacobazzi -. L'idea centrale è chiara: se scopri che stai cavalcando un cavallo morto, la cosa più sensata è scendere e lasciarlo. Tuttavia, nella pratica, spesso succede il contrario: invece di abbandonare il cavallo morto, si prendono misure come dar da mangiare al cavallo o sellarlo di continuo: parimenti accade nel nostro caso, la sinistra preferisce travisare la realtà e sprecare tempo, risorse e sforzi in attacchi inutili, piuttosto che accettare il problema fin dall'inizio e prendere decisioni più utili ed efficaci'.