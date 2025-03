Modena, Muzzarelli continua ad atteggiarsi da sindaco: ancora tagli di nastri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Taglio del nastro oggi della foresteria-convitto, per 11 camere e 24 posti letto, del Modena Fc, nell’edificio ex Csi e Medicina dello sport. Alla inaugurazione presente con la fascia tricolore l'assessore Bortolamasi, ma il protagonista assoluto è sempre lui, l'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Il consigliere regionale Pd, grande avversario politico del sindaco Mezzetti, era di fianco a Rivetti e sui social ha rivendicato la paternità del progetto.

'Abbiamo inaugurato oggi la foresteria a fianco degli uffici del Modena in viale Monte Kosica - scrive Muzzarelli -. Ho risposto con piacere all’invito della famiglia Rivetti: abbiamo ricordato insieme quando firmammo negli scorsi anni la convenzione tra Comune di Modena e Modena Fc ed inserimmo anche questa parte di edificio, con l’obiettivo di procedere a riqualificazione e a un nuovo utilizzo. Ancora una volta la famiglia Rivetti, che ha sguardo lontano e capacità di realizzare investimenti a lungo termine, ha colto al balzo l'opportunità e rafforza il legame tra la squadra di calcio e la città'.