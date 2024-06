Modena, Negrini distribuisce i ruoli della minoranza in Consiglio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ha ormai completato la propria squadra di governo ( qui la giunta ) per quanto riguarda gli incarichi che spettano all'opposizione èa dare le carte. Il ruolo di capogruppo di Fdi spetterà astesso che pare ormai certo non voglia candidarsi alle Regionali in autunno per mantenere fede alla promessa di impegnarsi sulla realtà modenese. Parallelamente sembra ormai certa la promozione didi Forza Italia alla vicepresidenza del Consiglio comunale. Ancora un dubbio riguarderebbe la scelta della maggioranza (all'opposizione sarebbe più gradito il ruolo dicome presidente del Consiglio, piuttosto che la remota ipotesi legata al nome di), ma la partita sul nome di Giacobazzi appare comunque quasi chiusa.

Alla Commissione Controllo e Garanzia andrà probabilmente Elisa Rossini che potrebbe vestire anche i panni di vicecapogruppo di Fdi, mentre alla Commissione elettorale verrebbe designato il leghista Giovanni Bertoldi. A quanto pare Luca Negrini avrebbe preteso piena autonomia rispetto alla dirigenza di Fdi nella assegnazione degli incarichi confermando la volontà di condividere con gli alleati i ruoli nel tentativo di rinsaldare l'unità del centrodestra che - specie nel rapporto con Forza Italia - in campagna elettorale era stata in parte messa in discussione. Una strategia per seguire la quale è stata sacrificata la sua lista civica (nonostante il risultato superiore ottenuto rispetto a Lega e Fi) col cui capogruppo, Andrea Mazzi, può comunque contare su un rapporto di fiducia.

Giuseppe Leonelli