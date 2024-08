Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È evidente – commenta Platis – non sia certo conciliabile un luogo così con la presenza di diversi soggetti che, evidentemente, riescono a sbarcare il lunario senza lavorare. Il sindaco Mezzetti, proprio in questi giorni, ha deciso di ridurre i presidi periferici dei vigili urbani, invece dovrebbe occuparsi del decoro anche del Cimitero monumentale e della sicurezza dei cittadini che a ferragosto sono a Modena. Nella zona, tra l’altro, è presente una benemerita associazione che cerca di dare conforto a chi è in difficoltà, ma è chiaro che non possa accollarsi il peso di un modello di integrazione che a Modena non funziona'.