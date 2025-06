Modena, Pd e Avs fanno quadrato: 'Piena fiducia all'assessore Camporota'

Dopo il sindaco Mezzetti, anche i capigruppo in consiglio comunale a Modena intervengono per ribadire il pieno sostegno all'assessore alla sicurezza Camporota rilanciando l'appello a sostenere la richiesta dell'elevazione di Fascia della Questura di Modena'Abbiamo sempre il massimo rispetto e disponibilità all'ascolto alle preoccupazioni dei cittadini che si riuniscono per parlare dei problemi della città - hanno dichiarato il capogruppo in consiglio comunale e segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini e il capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra Martino Abrate - ma fatichiamo ad inquadrare gli organizzatori dell'incontro di ieri come libera espressione del civismo, dopo avere visto la presenza di ex candidati sindaci, militanti ed ex militanti di Lega, Fratelli d'italia, Forza Italia e altri partiti minori della compagine di destra. Non esiste richiesta più politica delle dimissioni di un'assessore e se fossero davvero comitati civici, chiederebbero più agenti e più presidio in città a partire da quello sociale'.'Il Comune è da sempre impegnato a fare la propria parte nella gestione dell’ordine pubblico, che resta però soprattutto in capo allo Stato e alle Forze dell’Ordine - proseguono - riteniamo ridicolo, quasi grottesco, che gli organizzatori dell’incontro non appoggino la richiesta di PD, AVS e degli altri partiti di maggioranza di chiedere al Governo l'elevazione della Questura in fascia A, come espresso con forza nell’ordine del giorno approvato recentemente in consiglio comunale nonostante il voto contrario dell’opposizione.Ci teniamo a sottolineare che la nostra Questura ha una pianta organica ferma al 1989 - ribadiscono Lenzini e Abrate - e che le forze di maggioranza richiedono questo adeguamento, indispensabile per la città, da più di cinque anni, nel silenzio e nella totale incapacità di incidere da parte dei parlamentari e consiglieri della destra al Governo'.'Riteniamo inoltre necessario ricordare che l’organico della Polizia Locale è l'unico che le amministrazioni degli ultimi cinque anni hanno scelto di non ridimensionare nonostante i pesanti tagli al personale che i Governi centrali hanno imposto negli anni e che anche rispetto alla videosorveglianza, Modena ha 506 telecamere, le quali sono una dotazione enorme rispetto a comuni di dimensione simile. E’ ridicolo richiedere le dimissioni di un’assessore in carica da meno di un anno, per cui la maggioranza conferma quindi la propria piena collaborazione e fiducia, così come nei confronti di tutta la giunta - concludono Lenzini e Abrate, sottolineando infine che - i problemi e le sfide della città, dalla sicurezza alla rigenerazione urbana fino al trasportopubblico e alla riduzione dell’inquinamento, richiedono impegno costante e responsabilità, evitando perdite di tempo per mere manovre politiche e rimpasti'.