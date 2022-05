'Stranieri Modena, per Muzzarelli sono gli italiani a dover imparare l'inglese'

'I modenesi devono imparare l’inglese per colloquiare con gli immigrati presenti nel nostro territorio o sono gli immigrati a dover imparare l’italiano?' A porre la questione non tanto provocatoria quanto concreta, almeno sulla base di quanto espresso dal sindaco Muzzarelli nell'ultima assemblea alla Polisportiva San Faustino, è la capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini in una interrogazione appena depositata.'Il 24 maggio a Modena presso la Polisportiva San Faustino si è tenuta un’assemblea pubblica su iniziativa dell’amministrazione comunale e del quartiere e durante l’assemblea è emerso il tema dell’integrazione ed in particolare della difficoltà manifestata da alcuni cittadini presenti di dialogare con gli stranieri che abitano nella zona per problemi legati all’uso della lingua italiana - ricorda Elisa Rossini -. Su tale questione è intervenuto direttamente il sindaco affermando che molti immigrati conoscono bene l’inglese e che invece non è così per i modenesi e che sarebbe bene che questi ultimi iniziassero a studiarlo per poter interagire.