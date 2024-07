Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricordiamo che la spesa per rimuovere i cassonetti interrati in piazza San Francesco si è aggirata intorno alla cifra di 45.000 euro di fondi pubblici che a nostro avviso si potevano utilizzare diversamente. Depositeremo un accesso agli atti per comprendere quanti ulteriori fondi siano stati spesi per questo tentativo mal riuscito di riqualificazione' - conclude Negrini.