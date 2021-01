Modena, politica e cultura in lutto: è morto Gigi Taddei

Lutto a Modena per la morte a 73 anni dell'ex consigliere comunale Gigi Taddei. Dopo l'esperienza da consigliere al Comune di Formigine (eletto nel 2004 in Alleanza Nazionale), nel 2009 era stato eletto in Consiglio comunale a Modena rimanendo impegnato in quel ruolo fino al termine della legislatura, prima con il gruppo Popolo della Libertà, quindi Lega Nord, poi di nuovo Pdl e infine Forza Italia.Scrittore di libri gialli, commediografo e sceneggiatore, Taddei ha scritto diversi testi teatrali andati in scena anche al Teatro Storchi di Modena. “Un uomo vivace e attivo, che accanto al lavoro ha coltivato diverse attitudini e talenti sulla scena culturale, senza rinunciare a impegnarsi direttamente anche nella politica cittadina”. Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi hanno espresso il loro cordoglio. 'Una persona con tanti interessi, leale, aperta, diretta; soprattutto un Amico. Riposi in Pace' - scrive l'ex consigliere Andrea Galli che con Taddei aveva condiviso una importante fetta del proprio percorso politico.Oggi alle 17.30 la cerimonia funebre presso Terracielo a Modena.