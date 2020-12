Modena: progetto educativa di strada, altri 37mila euro a Caleidos

Il Comune di Modena ha recentemente affidato un progetto relativo a 'interventi integrati di educativa di strada e interventi di prossimità rivolti alla popolazione giovanile' da ottobre 2020 a ottobre 2021 (1400 ore in tutto) alla Cooperativa Caleidos per un importo pari a 37.088 euro ( qui la notizia ).'Il nuovo progetto di educativa di strada elaborato dall’ufficio Sport e Politiche giovanili del Comune con l’ufficio Legalità e Sicurezze, che include l’analisi dei comportamenti sociali post-Covid, dovrà sperimentare modalità operative di carattere innovativo - ha spiegato il Comune - coinvolgendo i giovani in percorsi inclusivi ed educativi e di promozione della salute, con l’obiettivo di contrastare le condotte disturbanti e dannose'.Da notare due aspetti. Il primo:. Il secondo:che - in base ai dati pubblicati dalla Coop nella sezione trasparenza - il Comune di Modena eroga alla Caleidos () per attività varie (attività legate alla immigrazione, alle dipendenze e al benessere animale).Su questa delibera si concentra una interrogazione della capogruppo Fdi-Pdf Elisa Rossini appena depositata.'Da circa un anno un gruppo formato da una cinquantina di giovani adolescenti si trova in centro storico a Modena e compie atti vandalici facendo uso di alcool e seminando paura tra gli esercenti e i passanti. Il fenomeno è talmente grave che i commercianti di Piazza Roma, Via Fonteraso, Via Santa Margherita, Corso Canalgrande, Via Coltellini e Piazza Mazzini non vorrebbero neppure esporsi in pubblico per paura di ritorsioni, limitandosi a chiudersi in negozio all’arrivo della banda di ragazzi. Altri cittadini riferiscono di insulti e sbeffeggi e lo stesso accade anche agli automobilisti che transitano in Via Fonteraso. Vittima di questa banda di ragazzi anche il sindaco stesso che, come da Egli riferito in consiglio comunale, è stato insultato per aver chiesto loro di indossare la mascherina - afferma la Rossini -. A questo punto chiediamo quali iniziative concrete sono state adottate dal Comune di Modena e dalla Cooperativa Caleidos per dare attuazione al progetto di educativa di strada, come si svilupperà il progetto e quali sono i costi. Vorremmo anche sapere quali altre iniziative intende adottare il Comune di Modena da un lato per tutelare i cittadini e gli esercenti che operano nella zona, dall'altro per affrontare il disagio giovanile aggravato dall’allontanamento dei giovani dalla scuola e per avvicinare e supportare le famiglie eventualmente in difficoltà nella gestione dei figli adolescenti'.