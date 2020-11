'Modena record di contagi Covid? Ricordo feste ed eventi di settembre'

'Noi modenesi siamo fieri ed orgogliosi dei nostri primati ma non certamente di quello che ci vede di gran lunga in testa in Emilia Romagna per contagi di Covid 19. Evidentemente non ci è servita la lezione di Bergamo, che ha avuto almeno nella prima ondata l'attenuante della sorpresa, con la sciagurata decisione di allora di far giocare la famosa partita dell'Atalanta con migliaia di tifosi a seguito. E' impressionante infatti scorrere l'elenco delle decine e decine di convegni, sagre, manifestazioni che si sono tenute a Modena e provincia nei mesi di settembre ed ottobre, tra cui spiccano cinque eventi nazionali, il Festival Nazionale dell'Unità, il Festival della Filosofia, il Meeting internazionale sugli insetti, la Festa Nazionale della Lettura ed il Modena oktober fest, tre giorni di birra e street food (mentre Monaco di Baviera ha annullato l'edizione dell'Oktoberfest prevista per il settembre ottobre 2020)'. A fare l'elenco degli eventi modenesi tenutosi tra la prima e la seconda ondata è l'ex senatore ed esponente di Idea Carlo Giovanardi.

'L'amara esperienza spero almeno che serva per il futuro, a cominciare dalla prossima primavera, rinviando tutto quello che è superfluo e autorizzando con prudenza convegni e manifestazioni ma a numero chiuso e controllato, evitando tutte quelli che possono portare nella nostra realtà un flusso indeterminato e non controllabile di partecipanti'.