Modena, redditi consiglieri e assessori: Silingardi (M5S) 'Paperone'

Il Comune di Modena ha reso noto, come previsto dalla legge, i redditi di assessori e consiglieri comunali. La Pressa è andata a recuperare, attraverso le singole dichiarazioni, l'elenco completo. In base ai redditi complessivi (derivanti dal compenso amministratore e altri redditi) per quanto riguarda la giunta, il reddito più alto è quello del sindaco(72.713 euro). Per quanto riguarda il consiglio comunale invece il 'Paperone' è il grillinocon un reddito complessivo pari a 164.485 euro seguito dal consigliere Pd(108.547 euro).Il sindacoha dichiarato nel 2019 un reddito complessivo 2018 pari a 72.713 euroL'assessore e vicesindaco: 49.756 euroL'assessore: 37.569 euroL'assessore: 50.070 euroL'assessore: 39.357 euroL'ex assessore: 26.023 euroL'assessore: 40.050 euroL'assessore: 28.521 euroL'assessore: 59.820 euroL'assessore: 31.909 euroEd ecco i redditi complessivi (quindi sempre superiore all'imponibile) dei consiglieri comunali:Verdi: 15.934 euroLega: 7.613 euroPd: 10.711 euroLega: 55.315 euroLega: 31.166 euroPd: 47.662 euroPd: 72.506 euroPd: 55.209 euroPd: 28.536 euroLega: 488 euroPd: 80.654 euroPd: 22.632 euroPd: 22.228 euroForza Italia: 5.727 euroM5S: 24.618 euroPd: 46.100 euroPd: 71.134 euroM5S: -Pd: -Lega: 54.889 euroModena civica: 36.826 euroPd: 37.134 euroLega: 56.499 euroPd: 36.863 euroFdi-Pdf: 82.845 euroLega: 83.491 euroSinistra per Modena: -M5S: 164.485 euroSinistra per Modena: 34.007 euroSinistra per Modena: 22.031 euroPd: 108.547 euroPd: 5.220 euro