“Le democrazie vanno coltivate giorno per giorno, non sono mai consolidate una volta per tutte, hanno bisogno di una particolare cura -à ha affermato il sindaco Mezzetti - perché c'è sempre chi è in agguato per colpire i diritti di tutti noi come è avvenuto nel 2001. Quel giorno, che cambiò la storia, fu un tentativo di colpire le nostre libertà e questo monito va tenuto sempre presente e trasmesso alle nuove generazioni”.È intervenuta anche la prefetta di Modena Fabrizia Triolo e i rappresentanti dei Lions. Il monumento che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, infatti, è stato donato dal Lions Club Modena Estense. Dopo il saluto iniziale della presidente Elettra Gardi è intervenuta Patrizia Campari, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.