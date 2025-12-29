Modena ricorda l'ex sindaco Rubes Triva
Omaggio dell’Amministrazione comunale all’ex sindaco nel ventiquattresimo anniversario della scomparsa
Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza
