Modena ricorda l'ex sindaco Rubes Triva

Omaggio dell’Amministrazione comunale all’ex sindaco nel ventiquattresimo anniversario della scomparsa

Un omaggio floreale con i colori giallo e blu e la dicitura “Comune di Modena” è stato deposto, lunedì 29 dicembre, dal sindaco Massimo Mezzetti sulla tomba di Rubes Triva, al cimitero di San Cataldo, in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 29 dicembre 2001. Triva ha guidato la città per un decennio, dal 1962 al 1972.

Alla commemorazione, assieme al sindaco Mezzetti, hanno preso parte anche alcuni familiari e il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri.

'Il sindaco Triva, tra le altre cose, fu l'architetto delle politiche culturali del Comune di Modena - ha detto il sindaco Massimo Mezzetti - Con pensiero lungimirante aveva capito che alla costruzione del benessere materiale dei cittadini, l'amministrazione pubblica doveva concorrere anche a realizzare le infrastrutture culturali pubbliche e gratuite. Una stagione indimenticabile per la nostra città dove sono nate esperienze fondative che ci accompagnano, in altre forme, ancora oggi'.

Maestro elementare, nato a Mantova, Rubes Triva partecipò alla Resistenza rappresentando il Partito comunista italiano nel Comitato di Liberazione Nazionale di Modena. Eletto consigliere comunale nel 1946, entrò poi nella giunta guidata da Alfeo Corassori come assessore, diventando sindaco nel 1962 dopo aver ricoperto anche l’incarico di vicepresidente della Provincia tra il 1951 e il
1960.

Il suo mandato da sindaco fu segnato dall’ampliamento dei servizi della pubblica amministrazione, da una forte attenzione alla cultura – con l’apertura di una biblioteca in ogni quartiere –, da politiche scolastiche innovative, dall’approvazione del Piano regolatore e dall’avvio dei primi Piani di edilizia economica e popolare, oltre alla realizzazione del Villaggio di Modena Est. Successivamente fu parlamentare dal 1972 al 1987, quindi presidente dell’Anci e di Federambiente tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta.

Nel 2021, in occasione del centenario della nascita, la città di Modena gli ha dedicato un parco nel quartiere Modena Est, tra via Beethoven e via 9 Gennaio.

