Modena, rigenerazione urbana, Pd applaude: 'E' la nostra visione di città'

'Con l’approvazione della delibera in consiglio comunale con cui si delineano gli indirizzi ai fini delle manifestazioni di interesse per la presentazione degli accordi operativi vogliamo dare attuazione al nuovo piano urbanistico'. Così il capogruppo Pd Diego Lenzini e il presidente della Commissione Seta Alberto Bignardi applaudono la delibera approvata ieri in Consiglio a Modena.

'Tale atto è un importante tassello che si fa carico di innescare in città una rigenerazione urbana che non è solo un'alternativa al consumo di suolo - proseguono - ma è anche un percorso che ha l’obiettivo di ridisegnare la città e dare risposte ai nuovi bisogni, primo fra tutti quello della forte tensione abitativa che interessa Modena, oltre a sviluppare le politiche sulla mobilità, sul welfare e sul contrasto al degrado delle zone più datate della città.

Con tale delibera andiamo a governare i processi di evoluzione della città costruita, di cui il più delicato risulta essere l’insediamento di attività commerciali che se governato - ribadiscono Lenzini e Bignardi - non rischia di risultare un limite che genera disordine urbanistico, ma aiuta a perseguire quelle politiche di prossimità dei servizi ai cittadini e di sostegno ai centri di vicinato, coordinando tra loro e con gli investimenti pubblici tutti i possibili interventi in città'.'Il percorso partecipato, che è stato portato avanti in questi mesi, ha coinvolto tutta la città andando ad arricchire l’importante lavoro relativo alla valorizzazione dei rioni - ribadiscono - che è un ulteriore elemento qualificante di questa delibera e non può certo considerarsi esaurito. I cittadini dovranno essere coinvolti, come previsto dal PUG anche nell’elaborazione e nella valutazione dell'interesse pubblico all'interno dei singoli accordi operativi. Il prossimo passo è quindi rendere concreta la rigenerazione, avvalendosi del prezioso contributo di tecnici, progettisti e imprese - concludono Lenzini e Bignardi - per far sì che la rigenerazione urbana avvenga davvero in modo conveniente e sostenibile, portando un reale beneficio per la città, una risposta ai crescenti bisogni dei Modenesi e un contributo alla realizzazione della città che immaginiamo'.