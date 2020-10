Modena, ristoratori oggi in piazza: 'Delegazione non ci rappresenta'

'La delegazione di stamane non aveva il consenso della maggioranza dell'associazione: noi scenderemo in piazza Grande a Modena oggi alle 18 per far sentire le nostre ragioni'. Così i componenti della Associazione ristoratori Modena e provincia smentiscono la delegazione che oggi ha incontrato una rappresentanza di giunta (non Muzzarelli) qui il link Roberto Mariotti, come portavoce, Giorgio Setti, Massimo Gibertoni, Raffaele Boelini e Andrea Casoni quindi - stando alla nuova comunicazione - non rappresentano l'associazione.'A seguito delle disposizioni dell'ultimo Dpcm firmato ieri dal Governo, oggi alle ore 18 ristoratori e operatori del settore scenderanno in piazza per far sentire la propria voce - si legge in una nota inviata da Biagio Passaro, manager di Regina Margherita -. La manifestazione sarà statica e sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale, al fine di evitare sanzioni e denunce. Si sottolinea inoltre che la manifestazione non è contro il sindaco Muzzarelli e il presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini bensì contro chi ha emanato questo Dpcm e non ha mantenuto le promesse di inizio pandemia'.