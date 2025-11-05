Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ritorno ai cassonetti: tour del consigliere regionale 'per dimostrare il fallimento'

Modena, ritorno ai cassonetti: tour del consigliere regionale 'per dimostrare il fallimento'

Via San Giovanni Bosco, via Mascagni, via Bonaccini, via Puccini: Paldino mostra come nelle aiuole e accanto ai cassonetti vi siano ovunque cumuli

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Il nuovo modello di raccolta rifiuti a Modena, col ritorno ai cassonetti e Carta Smeraldo, è stato introdotto in viale Gramsci e zona Musicisti da appena un paio di settimane, ma, a detta del consigliere regionale della lista Civici con De Pascale, Vincenzo Paldino, il new deal ha peggiorato la situazione.

Per dimostrare la sua tesi (dopo un botta e risposta dei giorni scorsi con lo stesso Mezzetti), Paldino ha pubblicato sui social un suo tour proprio in zona Musicisti.

Via San Giovanni Bosco, via Mascagni, via Bonaccini, via Puccini: Paldino mostra come nelle aiuole e accanto ai cassonetti vi siano ovunque cumuli di carta e plastica e rifiuti abbandonati.

'Cassonetti divelti e sacchetti abbandonati, complimenti alla amministrazione comunale per questo ritorno al passato - dice sarcastico Paldino -. Questo stato di degrado è la dimostrazione che quando vengono fatte scelte, come quelle del porta a porta, che dopo un periodo di rodaggio portano a risultati non bisogna abbandonarle. Il sindaco Massimo Mezzetti aveva detto 'mai più sacchi a terra', invece col ritorno dei cassonetti di sacchi ve ne sono sempre giorno e notte, a differenza di quello che avveniva col porta a porta. Si è deciso di smontare un sistema che stava funzionando e il risultato è che ora un quartiere è completamente imbrattato con spazzatura ovunque. Penso che non sarebbe male ammettere l'errore, peraltro costato caro ai modenesi'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nuovo ospedale Carpi: addio al vecchio progetto, sarà complementare a Mirandola

Nuovo ospedale Carpi: addio al vecchio progetto, sarà complementare a Mirandola

Modena, domani apre il nuovo Ponte dell'Uccellino: intervento da 7 milioni

Modena, domani apre il nuovo Ponte dell'Uccellino: intervento da 7 milioni

Il nuovo look della dirigenza del Modena Fc firmato Dejavu

Il nuovo look della dirigenza del Modena Fc firmato Dejavu

Modena, caos e degrado in via Costellazioni: forze dell'ordine sul posto almeno 2 volte al mese

Modena, caos e degrado in via Costellazioni: forze dell'ordine sul posto almeno 2 volte al mese

Modena, corso di formazione per minori stranieri non accompagnati

Modena, corso di formazione per minori stranieri non accompagnati

Novi di Modena, rogo in un capanno agricolo: paura per la presenza di bombole Gpl

Novi di Modena, rogo in un capanno agricolo: paura per la presenza di bombole Gpl

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Rave Campogalliano, Rando (Pd): 'Sicurezza frutto di partecipazione e dialogo, non manganelli'

Rave Campogalliano, Rando (Pd): 'Sicurezza frutto di partecipazione e dialogo, non manganelli'

Bottegafuoriserie: Alfa Romeo e Maserati inaugurano il laboratorio dell’eccellenza italiana

Bottegafuoriserie: Alfa Romeo e Maserati inaugurano il laboratorio dell’eccellenza italiana

Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025

Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025

PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore

PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore