Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, serata clou con Shlein e De Pascale

Modena, serata clou con Shlein e De Pascale

Domani, lunedì 1 settembre, alle ore 21.15 la segretaria e il presidente della Regione saranno sul palco della Festa, eccezionalmente aperta, per incontrare il

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Un’apertura straordinaria della Festa provinciale dell’unità, lunedì 1 settembre, per accogliere, alle ore 21.15, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, che sarà a Modena per incontrare cittadini e militanti insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e ai segretari del Pd provinciale e regionale Marika Menozzi e Luigi Tosiani.

'Una occasione - scrive la segreteria provinciale - per conoscere le posizioni del Partito Democratico in merito ai tanti temi di politica interna ed estera in vista di un autunno che si preannuncia pieno di incognite, dai dazi imposti dagli USA, con i loro effetti sull’economia italiana e regionale, alle tensioni internazionali, da Gaza all’Ucraina; fino alle tante battaglie che riguardano l’economia italiana, la difesa della sanità pubblica, dell’istruzione, dalla deriva che criminalizza il dissenso alla lotta per la tutela dei lavoratori e delle fasce più fragili della popolazione, completamente dimenticate da un Governo che è debole con i forti e forte con i deboli.

Alla Festa saranno aperti tutti i 5 ristoranti e gli altri spazi tranne l’arena spettacoli.
La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

 

Nella foto, Elly Schlein nel corso della giornata alla festa provinciale dell'Unità di Modena

 

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra

Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio

Modena, vittoria con la Samp: non si poteva iniziare meglio

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Emergenza - urgenza: bufera sulla lettera dei direttori delle aziende sanitarie al personale

Emergenza - urgenza: bufera sulla lettera dei direttori delle aziende sanitarie al personale

Visite guidate a misura di disabili: per Modena sono ancora una novità

Visite guidate a misura di disabili: per Modena sono ancora una novità

'Caso Pipe per il crack fornite dal Comune di Bologna: solo polverone della destra'

'Caso Pipe per il crack fornite dal Comune di Bologna: solo polverone della destra'

'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'

'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'