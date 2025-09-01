Modena, serata clou con Shlein e De Pascale

Un’apertura straordinaria della Festa provinciale dell’unità, lunedì 1 settembre, per accogliere, alle ore 21.15, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, che sarà a Modena per incontrare cittadini e militanti insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e ai segretari del Pd provinciale e regionale Marika Menozzi e Luigi Tosiani.



'Una occasione - scrive la segreteria provinciale - per conoscere le posizioni del Partito Democratico in merito ai tanti temi di politica interna ed estera in vista di un autunno che si preannuncia pieno di incognite, dai dazi imposti dagli USA, con i loro effetti sull’economia italiana e regionale, alle tensioni internazionali, da Gaza all’Ucraina; fino alle tante battaglie che riguardano l’economia italiana, la difesa della sanità pubblica, dell’istruzione, dalla deriva che criminalizza il dissenso alla lotta per la tutela dei lavoratori e delle fasce più fragili della popolazione, completamente dimenticate da un Governo che è debole con i forti e forte con i deboli.



Alla Festa saranno aperti tutti i 5 ristoranti e gli altri spazi tranne l’arena spettacoli.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.



Nella foto, Elly Schlein nel corso della giornata alla festa provinciale dell'Unità di Modena