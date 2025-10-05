'Apprendiamo con sgomento, che l’ennesimo stupro è stato compiuto da un cittadino di origini nord africane residente a Castelfranco Emilia. Ricordiamo anche, che nei mesi scorsi, sempre nel nostro comune, si è verificato un altro grave episodio di violenza nei confronti di una donna, aggredita mentre usciva dai corsi di ginnastica presso la polisportiva 'La Stalla' . Non possiamo più accettare parole vuote da parte di una sinistra che tende a giustificare questi atti parlando esclusivamente di 'società patriarcale'. Pur non volendo sostenere, che tutti gli atti di violenza contro le donne siano commessi da cittadini extracomunitari è importante sottolineare come, nella provincia di Modena, la stragrande maggioranza degli episodi criminosi sia attribuibili a soggetti di provenienza nord africana'. Così Lodovica Boni della Lega di Castelfranco Emilia.
'È evidente che la situazione nelle nostre città sia sfuggita di mano, rendendo difficile ogni forma di controllo efficace. È ora di dire basta a un modello di integrazione forzata, con culture — come quella islamica — profondamente diverse dalla nostra e che, in alcuni casi, si pone in maniera arrogante e prepotente, rifiutando di riconoscere i nostri valori fondamentali, come l’uguaglianza tra uomo e donna. Di fronte al ripetersi di episodi gravi, chiediamo alle amministrazioni locali parole nuove e diverse: parole che difendano i cittadini italiani, che esprimano un impegno concreto per la loro sicurezza e che condannino non solo la violenza di genere, ma anche quelle visioni culturali che tollerano o giustificano tali comportamenti'.
'Stupro di San Damaso, la stragrande maggioranza dei crimini commessi da nordafricani'
Lega: 'Il Pd condanni non solo la violenza di genere, ma anche quelle visioni culturali che tollerano o giustificano tali comportamenti'
