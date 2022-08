Modena, Seta lancia il trasporto pubblico serale... Ma con il taxi

Come aveva annunciato l'ex presidente Burzacchini prima dell'addio ( qui il video ), Modena avrà un servizio di trasporto pubblico serale, riservato agli abbonati SETA, ma col taxi. Dal 5 settembre sul territorio comunale sarà infatti attivo, in via sperimentale, il servizio di Taxibus serale, dalle 20.30 all’una, con tariffe a partire da 4 euro per il singolo abbonato, che diminuiranno all’aumento del numero di viaggiatori. Ad esempio, 3 viaggiatori pagheranno 2,6 euro a testa. 16 le piazzole di carico di nuova attivazione, dislocate in punti strategici come ospedali, stazione Fs, cinema, residenze studentesche, Palasport, polisportive, centro storico e diversi capilinea urbani. I nuovi punti di accesso si aggiungeranno ai 4 del Taxibus notturno già esistenti e attivi dalle 20.30 fino alle 5.30 di mattina. Il servizio è stato pianificato da aMo d’intesa con il Comune di Modena.

Sarà gestito da SETA e affidato al Consorzio taxisti modenesi COTAMO.



Il Taxibus serale non ha itinerari definiti, ma consente spostamenti dal centro storico verso qualsiasi luogo esterno al centro (point to door) e da 11 piazzole esterne verso il centro (point to point). E’ disponibile attraverso la chiamata a COTAMO, dalle piazzole e/o punti di accesso contrassegnati da diversi colori (verde, arancione e rosso) che distinguono le possibilità di viaggio.

La tariffa, per un solo passeggero abbonato è di 4 euro, per l’Area 1, che comprende la parte della città interna all’anello delle tangenziali e decresce all’aumentare dei passeggeri fino a scendere sotto i 3 euro per singolo passeggero. Per l’Area 2, raggiungibile solo dai punti arancioni e verdi, le tariffe partono da 6 euro per il singolo passeggero, e scendono all’aumentare dei numeri di passeggeri. Si incentiva così il viaggio condiviso da più utenti, per valorizzare l’aspetto collettivo del servizio di trasporto.

I 20 punti di accesso sono contrassegnati alle piazzole/fermate e sulla mappa illustrativa, da tre tipologie di colori: verdi, arancioni e rossi.

I 4 punti di accesso verdi sono in funzione dalle 20.30 alle 5,30 ed erano già esistenti (Taxibus Notturno). Sono collocati in Stazione FS, Piazza Matteotti e presso i due principali nosocomi modenesi. Da questi punti si può andare in qualsiasi luogo esterno al centro storico o verso piazza Matteotti e San Francesco.

I 5 punti arancioni, attivi dalle 20.30 all’una, sono collocati in Autostazione, in via Ramelli (presso il cinema), in Piazza Garibaldi, presso il parcheggio scambiatore di Gottardi e in piazza San Francesco. Da qui si può andare in ogni punto esterno al centro storico, o verso piazza Matteotti o piazza San Francesco.

Infine, gli 11 punti rossi sono esterni al centro storico, attivi dalle 20.30 all’una, coincidenti per la maggior parte con capilinea urbani, oltre Palasport e polisportive. Da qui ci si può recare esclusivamente verso i punti verdi o arancioni.



Per prenotare contattare il servizio radio Taxi COTAMO allo 059-374242.