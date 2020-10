Modena, SiCobas in centro: corteo ordinato. Meno persone del previsto

Si sta svolgendo in modo ordinato la manifestazione dei SiCobas in centro a Modena. Il corteo, partito da Sant'Agostino, ha raggiunto piazza Grande. I manifestanti, di numero inferiore alle previsioni (il sindacato aveva annunciato migliaia di persone da tutta Italia), parlano di un 'sindacato sotto processo' e rivendicano libertà sindacale, la lotta allo 'sfruttamento sul lavoro e per un mondo senza pregiudizi di razza, genere e religione'.Gli organizzatori col megafono invitano gli stessi manifestanti a indossare la mascherina in modo corretto. Alla manifestazione partecipano anche Rifondazione Comunista e Modena Volta Pagina.