Modena, sindacati attaccano: 'Nei negozi calo attenzione anti-Covid'

'Il calo di attenzione a cui si è assistito complessivamente in questi mesi in merito al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al rischio contagio, si sta riscontrando anche all’interno di molte attività commerciali sia da parte delle aziende che di coloro che frequentano quelle attività in veste di consumatori'. Così in una nota Filcams Cgil Modena, Fisascat Cisl Emilia Centrale e Uiltucs Uil Modena e Reggio Emilia.

'Siamo in una fase decisiva per la lotta alla diffusione del Covid 19 e le misure sempre più stringenti che lo Stato e le Regioni stanno decidendo di adottare ne sono una controprova ma queste ultime non sono assolutamente sufficienti se non accompagnate da opportune verifiche e controlli. Di giorno in giorno stiamo ricevendo sempre più segnalazioni da parte degli addetti del settore di un allentamento, se non addirittura in alcuni casi di un azzeramento, dei contingentamenti all’entrata degli esercizi commerciali, di una gestione inesistente dei flussi all’interno così come sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e della misurazione della temperatura corporea. La tensione tra queste lavoratrici e lavoratori, in particolare modo per quelli che prestano la loro opera nei supermercati e ipermercati, sta crescendo in maniera esponenziale. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che sono sempre stati in prima linea dall’inizio della pandemia, garantendo a tutta la cittadinanza la continuità del servizio. Queste donne e questi uomini hanno chiaro quanto sia importante la loro opera, in quanto vendita di beni di prima necessità, essenziali perché il sistema paese stia in piedi, ma deve essere altrettanto chiaro che la salute e sicurezza di questi lavoratori è e deve rimanere altrettanto essenziale - continuano i sindacati -. L’ultimo Dpcm così come la delibera della Regione Emilia Romagna del 12 novembre, prevedono che i supermercati e gli ipermercati rimangano aperti la domenica e nei festivi. Riteniamo che, data la fase così delicata e cruciale, occorra ritornare a prevedere la chiusura anche dei supermercati e ipermercati in quelle giornate garantendo “una boccata d’ossigeno” a questi lavoratori che non hanno mai arretrato in questi mesi. Fermo restando, la necessità di riprendere la discussione mai abbandonata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori del settore, circa la necessità di regolamentazione delle aperture domenicali e festive. Non è più rinviabile una discussione sulla definizione di regole nel commercio perché anche quando vi sarà un ritorno alla “normalità”, un modello totalmente deregolamentato come quello attuale non sarà più sostenibile'.



La replica



'Accuse infondate, gratuite e inutili'. Così Tommaso Leone di Confcommercio a commento della denuncia dei sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. 'Ignoriamo quale siano le fonti dei sindacati e da quale punto di osservazione muovano accuse senza capo né coda – commenta Leone – ma ci meravigliano affermazioni che nella realtà non trovano alcun riscontro: i nostri esercizi hanno posto in essere, con esborsi non indifferenti, ogni azione richiesta dalle disposizioni vigenti per prevenire la diffusione del Covid-19, tutelando con ogni sforzo la salute di chi nell'attività lavora e dei relativi clienti. Invitiamo le organizzazioni sindacali a misurare le parole – conclude Leone – e ad avere maggiore rispetto nei confronti di chi ha preso sin dal principio sul serio il Covid'.

