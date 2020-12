Modena, sindacati sfidano Muzzarelli: sciopero pubblico impiego si fa

'Nella provincia di Modena saranno coinvolti nello sciopero circa 14.000 lavoratori. Gran parte di questi sarà normalmente al lavoro per garantire ai cittadini il rispetto dei servizi minimi essenziali. Pertanto i cittadini non avranno alcun disservizio'. Sottolineano Fabio De Santis, Fabio Bertoia, Nicola Maria Russo e Patrizia Giordano, rispettivamente segretari generali delle categorie FP Cgil, Cisl FP, Uil Fpl e Uil PA.

'Riteniamo fuori luogo e fuori tempo – riprendono i 4 segretari – considerare questo sciopero in contrapposizione alla condizione di altre categorie professionali e produttive del nostro Paese. Un piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione serve ad assicurare, prima di tutto, che i cittadini abbiano una sanità adeguata, i servizi educativi e sociali all'altezza dei bisogni delle persone, che abbiano la garanzia dei presidi di sicurezza, e così via. Chiedere di assumere significa immettere i giovani nella Pubblica Amministrazione avviando il ricambio generazionale, evitando di disperdere un patrimonio di conoscenze di enorme valore, e permettendo a tanti di loro di uscire finalmente dalla condizione di precarietà. '.

Mercoledì 9 dicembre le lavoratrici, i lavoratori e i sindacati modenesi saranno in presidio in piazza Grande dalle ore 10 alle ore 12. Allo stesso tempo è stato chiesto un altro incontro al Sindaco di Modena Muzzarelli e al Presidente della Provincia Tomei.

'Vogliamo essere in piazza e vogliamo parlare alle istituzioni – aggiungono De Santis, Bertoia, Russo e Giordano – per spiegare a tutti i cittadini che questo sciopero non è riducibile ad una mera richiesta di incremento salariale, ma parla al presente e al futuro del Paese. Ad esempio, se non avessimo avuto 36 miliardi di tagli alla Sanità in 10 anni, oggi i cittadini avrebbero una risposta più efficace all'Emergenza Covid, al contempo gli operatori sanitari lavorerebbero con maggiore sicurezza. Le nostre rivendicazioni sono un bene per chiunque abbia a cuore il mantenimento dei servizi pubblici, grazie ai quali tutti gli italiani possono accedere alle cure o all'istruzione'.

Il pacchetto di risorse che chiede il sindacato è finalizzato anche a garantire il diritto di lavorare in sicurezza e al rinnovo di tutti i contratti del Pubblico Impiego che interessa 3,2 milioni di lavoratrici e lavoratori. 'Bisogna che ci chiariamo anche su questo. - Riprendono i sindacalisti. - Se le lavoratrici e il lavoratori pubblici non si sono mai fermati durante la pandemia, assicurando il loro lavoro negli ospedali, nelle Cra, per le prestazioni dei servizi sociali, per le innumerevoli attività garantite dall'Inps o dall'Inail, perché questi stessi lavoratori non hanno diritto ad avere il rinnovo del ccnl? O a chiedere la tutela della propria salute? I lavoratori pubblici meritano rispetto. Quindi il 9 dicembre sarà sciopero e, se non arriveranno le risposte adeguate dal Governo, continueremo a portare avanti le nostre rivendicazioni anche dopo il 9'.