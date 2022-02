'Modena, sindaco vorrebbe imporre super green pass in smart working'

“Il sottosegretario alla salute Andrea Costa interpreta la norma che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 in modo vessatorio nei confronti di lavoratori e imprese e il sindaco Muzzarelli lo segue acriticamente”. Così interviene la consigliere del Popolo Famiglia di Modena, Elisa Rossini a proposito dell’affermazione del sindaco durante il consiglio comunale di ieri sull’obbligo di green pass rafforzato anche per i lavoratori over 50 che lavorano in smart working.“La norma parla espressamente di utilizzo del green pass rafforzato per gli over 50 per accedere ai luoghi di lavoro. Perciò non vi è dubbio che se i lavoratori svolgono la propria attività utilizzando lo smart working ad esempio presso la propria abitazione non sono tenuti ad avere il green pass rafforzato per poter lavorare e percepire la retribuzione.