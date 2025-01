Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quasi 200 le firme raccolte in poche ore: segno che la vicinanza dei cittadini alle forze dell’ordine e al loro lavoro è forte e sentita'. Tira le somme la Lega di Modena, rispetto alla campagna di solidarietà lanciata lo scorso fine settimana a sostegno degli operatori delle forze di Polizia, recentemente finiti nel mirino.'E’ un segnale forte - sottolinea la Lega - quello che è arrivato dai tanti modenesi e non solo, di tutte le età (giovani, anziani, famiglie con bambini), che nelle mattinate di sabato e domenica appena trascorsi si sono avvicinati al nostro banchetto per manifestare. firmando tutta la loro vicinanza a quanti sono in prima linea nel combattere il crimine. Attendendo pazientemente, data la fila in certi momenti, il proprio turno per firmare. Nel sottolineare l’importanza del lavoro svolto, e dell’impegno profuso quotidianamente da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia Di Finanza e Polizia Locale in modo indefesso, quello che emerge, oltretutto sottolineato da più di un cittadino, è l'imprescindibilità della sicurezza a 360 gradi. Un messaggio chiaro anche per l’amministrazione comunale di Modena, che al momento, dopo tante belle parole, promesse di impegno, e volontà di trovare soluzioni, per mille ragioni, continua a latitare. Una presa di coscienza, data la situazione cittadina è d’obbligo. Oggi più che mai servono scelte coraggiose e la Lega schierandosi al fianco dei tutori dell’ordine la scelta l’ha già fatta. Ora tocca a chi amministra'.