'Modena, sondaggio su sicurezza che risultati ha dato?'

'Con enorme stupore, si constata come non vi sia ancora traccia ufficiale del risultato del sondaggio somministrato alla cittadinanza, lo scorso mese di dicembre. Il riferimento, che ‘avrebbero’ dovuto fornire gli oltre 1.500 concittadini intervistati, è utile per confrontare i risultati delle varie voci, con la classifica nazionale fornita da autorevoli quotidiani, che constata anno dopo anno una percezione della sicurezza cittadina, in caduta libera, e che allo stesso tempo non dà adito ad alcuna scusante da parte dell’amministrazione comunale'. A intervenire sul tema della sicurezza a Modena è il referente cittadino per la sicurezza Mario Mirabelli ( qui l'annuncio del sondaggio da parte del Comune).'56 domande, con annesse risposte, delle quali non si ha alcuna traccia. Il sondaggio poneva, anche, quesiti specifici, su episodi di microcriminalità e sulla suddivisione delle zone a rischio, oltre ad un rapporto del cittadino con il ‘suo’ modo di intendere la sicurezza.