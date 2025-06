Modena, spariti 400mila euro dalle casse di Amo. Reggianini: 'Faremo denuncia'

Agenzia della mobilità scossa a Modena dal furto in cassa da parte di un proprio dipendente, a quanto pare, su cui è partita una denuncia, ma la gestione finanziaria 'non è pregiudicata'. Lo segnala la stessa Amo, dopo la sparizione di 400.000 euro dai conti della società, come riporta la Dire. In una nota, l'Agenzia conferma oggi che 'sono emerse anomalie e irregolarità contabili, con movimenti verso terzi', che hanno richiesto approfondimenti anche dal punto di vista legale. La società ha quindi attivato ogni procedura a tutela propria e del proprio patrimonio, e 'le anomalie sono state in ogni caso evidenziate nella relazione di bilancio'.

La società 'è sana - sottolinea l'amministratore Stefano Reggianini, neo segretario Pd che ha lasciato il posto in Amo ad Andrea Bosi - e attraverso i provvedimenti già attivati internamente si è data priorità alla messa in sicurezza del patrimonio. Grazie all'intervento delle risorse interne ed esterne attivate e alla pronta collaborazione del collegio sindacale e dei revisori è stato possibile raccogliere tutti gli elementi utili per poter procedere alla denuncia presso le autorità competenti, prossima alla formalizzazione, anche con l'obiettivo di recuperare l'eventuale credito accumulato'.

Amo si dice quindi pronta a collaborare con la magistratura e con gli inquirenti 'a tutela del pubblico interesse e della propria integrità', confermando inoltre 'il proprio impegno per la legalità, la trasparenza amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche'. Qualora, a seguito della denuncia, si arrivi a giudizio, 'Amo si costituirà parte civile a tutela del pubblico interesse'.