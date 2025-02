Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In seguito all'annuncio dell'aumento dell'addizionale comunale Irpef a Modena , che porta l'aliquota allo 0,8% per i redditi superiori ai 15.000 euro, che è il massimo consentito per il Comune, desideriamo portare l'attenzione su una questione che riguarda 44.000 abitanti esenti da questa imposta, in quanto con reddito inferiore alla soglia di esenzione. Chiediamo di sapere da quanto tempo queste 44.000 persone esenti risiedono nel nostro territorio, non per sollevare polemiche o alimentare una guerra di classe, ma per avere chiarezza su come le nostre risorse fiscali vengano utilizzate'. A parlare è Stefano Bellei di 'Patto per il Nord' di Modena.'Non vogliamo accusare chi ha redditi bassi, ma è fondamentale capire se vi siano nuovi residenti, specialmente stranieri, che potrebbero contribuire a questa esenzione, senza una piena integrazione economica nel nostro sistema fiscale - continua Bellei -.

Questa richiesta nasce dalla volontà di tutelare gli interessi di tutti i cittadini, affinché le politiche fiscali siano il più possibile eque e sostenibili per l'intera comunità. Restiamo in attesa di una risposta e di un eventuale incontro per discutere di questa e di altre questioni relative alla gestione delle risorse comunali. Non vogliamo prendercela con gli extracomunitari o con i nuovi stranieri, ma riteniamo che prima di tutto debbano essere residenti da un lungo periodo sul nostro territorio, e non 'nuovi', per tutelare le finanze comunali che sono già gravate da tasse, burocrazia e oneri. Il nostro lavoro, infatti, non ci permette più di risparmiare: si lavora solo per vivere, senza più prospettive di crescita. Non ci sembra giusto che vengano aggiunti ulteriori oneri a carico di chi, come noi, sta già affrontando difficoltà economiche. Caricare anche noi dei problemi di nuovi cittadini, che in fondo avevano già una terra di provenienza, non appare equo né sostenibile'.