'Modena, stranieri minori non accompagnati: 1,5 milioni accoglierli'

'Un plauso alle forze dell’ordine per l’importante operazione antidroga fatta all’alba degli scorsi giorni a Modena con ampio ausilio di mezzi e uomini. L’operazione di polizia ha portato all’individuazione di minorenni stranieri non accompagnati che, una volta giunti a Modena ed affidati a strutture per la loro accoglienza, sono fuggiti dalle stesse e sono stati puntualmente coinvolti nella rete di spaccio della città. Per molti è sconcertante quanto accaduto in città. Lega Modena, invece, da molto tempo mette in guardia sulle conseguenze di una immigrazione fuori controllo nel nostro territorio'. A parlare sono i leghisti modenesi Alberto Bosi, Giovanni Bertoldie Mario Mirabelli.'Dai dati in nostro possesso solo la gestione del primo anno di accoglienza degli stranieri minori non accompagnati pesa sulle nostre tasche ben 1 milione e 500 mila euro (tutti gestiti dalle solite cooperative sociali).