Modena, terza dose per il sindaco. Medico ancora senza guanti

'Oggi ho fatto la dose di richiamo. Scienza e coscienza ci spingono a vaccinarci, e proprio i vaccini hanno consentito - nonostante una variante estremamente contagiosa - di vivere mesi autunnali e di questa prima parte di inverno con tutto aperto e poche restrizioni'. A farsi immortalare nel momento della terza inoculazione è il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Ancora una volta, come nel caso del presidente della Regione Stefano Bonaccini, il medico vaccinatore non indossa i guanti. Un particolare che molti utenti su Facebook hanno rimarcato.'Nel braccio ho ancora il segno del vaccino contro il vaiolo: dobbiamo essere grati alla scienza che salva vite' - chiude Muzzarelli.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.